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Месть с небес. ВИДЕО, как украинский Байрактар уничтожил вражеский Ураган

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Минус один РСЗО для россиян

Месть с небес. ВИДЕО, как украинский Байрактар уничтожил вражеский Ураган

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Записями, как украинские Байрактары уничтожают вражескую армию, уже никого не удивишь. Но каждый раз душа радуется как впервые. В этот раз украинские военные показали, как Байрактр уничтожил реактивную систему залпового огня Ураган оккупантов. «Будет еще», – обещает Генштаб ВСУ. И мы верим!

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В статье: война с Россией
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