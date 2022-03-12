Левченко: ФИФА должен отправить каждого футболиста обратно в Россию
Кроме одного персонажа
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о судьбе российских футболистов, которые не говорят о войне в Украине:
“Моя позиция очень проста и, мне кажется, очень жесткая: я считаю, что ФИФА должно принять решение отправить каждого футболиста обратно в Россию. Молчание – знак согласия.
Если вы не рассказываете и не говорите, что мы против войны, мы против таких убийств – это просто стыд для российского футбола, для российских футболистов.
Я могу сделать исключение для таких игроков, как Федор Смолов, который действительно высказался против войны, а остальные просто языки в жопу засунули, извини за выражение, и это для меня совершенно неприемлемо”, - сказал Левченко.
Отметим, что Смолов на своей странице в Instagram 24 февраля выставил пост, в котором написал "Нет войне". Сейчас он продолжает выступать в составе московского "Динамо", проведя с того времени три матча, в которых забил два гола.
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