Левченко: ФИФА должен отправить каждого футболиста обратно в Россию

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о судьбе российских футболистов, которые не говорят о войне в Украине:

“Моя позиция очень проста и, мне кажется, очень жесткая: я считаю, что ФИФА должно принять решение отправить каждого футболиста обратно в Россию. Молчание – знак согласия.

Если вы не рассказываете и не говорите, что мы против войны, мы против таких убийств – это просто стыд для российского футбола, для российских футболистов.

Я могу сделать исключение для таких игроков, как Федор Смолов, который действительно высказался против войны, а остальные просто языки в жопу засунули, извини за выражение, и это для меня совершенно неприемлемо”, - сказал Левченко.