Незаметные герои. Вооруженные силы Украины поблагодарили волонтеров за их труд
Присоединяемся!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины каждый день мужественно держат удар и втаптывают в грязь нечисть с восточных границ нашего государства.
Однако, нельзя забывать и о труде людей, которые обеспечивают надежный тыл нашим бойцам.
Тысячи и тысячи волонтеров готовы обеспечить любую помощь, которая только понадобиться защитникам Украины.
"Пора снова сказать СПАСИБО. Спасибо нашим ВОЛОНТЕРАМ.
Да, сегодня армия гораздо лучше обеспечена, чем в 2014-м. Но аптечки, бронежилеты, шлемы, лекарства, средства гигиены всегда нужны.
Но самое важное для нас – знать, что вы есть. 24/7 вы звоните, пишете, предлагаете помощь, что-то везете, креативите, подбадриваете, шутите. Вы даете ощутить наше единство и непобедимость. Почувствовать, что есть нация, ты среди своих и в первую очередь ради них держишь эту страну на своих плечах.
Дорогие волонтеры! От имени Вооруженных Сил Украины – честь и уважение вам!
Спасибо за все!
Вместе к Победе!", - говориться в официальном сообщении от ВСУ.
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