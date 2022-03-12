Незаметные герои. Вооруженные силы Украины поблагодарили волонтеров за их труд

Вооруженные силы Украины каждый день мужественно держат удар и втаптывают в грязь нечисть с восточных границ нашего государства.

Однако, нельзя забывать и о труде людей, которые обеспечивают надежный тыл нашим бойцам.

Тысячи и тысячи волонтеров готовы обеспечить любую помощь, которая только понадобиться защитникам Украины.

"Пора снова сказать СПАСИБО. Спасибо нашим ВОЛОНТЕРАМ.

Да, сегодня армия гораздо лучше обеспечена, чем в 2014-м. Но аптечки, бронежилеты, шлемы, лекарства, средства гигиены всегда нужны.

Но самое важное для нас – знать, что вы есть. 24/7 вы звоните, пишете, предлагаете помощь, что-то везете, креативите, подбадриваете, шутите. Вы даете ощутить наше единство и непобедимость. Почувствовать, что есть нация, ты среди своих и в первую очередь ради них держишь эту страну на своих плечах.

Дорогие волонтеры! От имени Вооруженных Сил Украины – честь и уважение вам!

Спасибо за все!

Вместе к Победе!", - говориться в официальном сообщении от ВСУ.