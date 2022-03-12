Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли на войне с рф

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами озвучил потери среди украинских героев с начала войны против россии.

Так, по словам Зеленского, с 24 февраля в боях погибли около 1300 украинских бойцов.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ регулярно сообщает о потерях врагов. На данный момент рашисты уже потеряли более 12 тысяч живого мяса.