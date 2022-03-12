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Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли на войне с рф

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(1 голосов)

Будем помнить каждого

Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли на войне с рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами озвучил потери среди украинских героев с начала войны против россии.

Так, по словам Зеленского, с 24 февраля в боях погибли около 1300 украинских бойцов.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ регулярно сообщает о потерях врагов. На данный момент рашисты уже потеряли более 12 тысяч живого мяса.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
12.03.2022 в 17:03
Царствіє Небесне.
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