Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли на войне с рф
Будем помнить каждого
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами озвучил потери среди украинских героев с начала войны против россии.
Так, по словам Зеленского, с 24 февраля в боях погибли около 1300 украинских бойцов.
Напомним, что Генеральный штаб ВСУ регулярно сообщает о потерях врагов. На данный момент рашисты уже потеряли более 12 тысяч живого мяса.
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Комментарии (1)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
12.03.2022 в 17:03
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