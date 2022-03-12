За стабильность не чокаясь. Обнародованы колоссальные финансовые потери рф от войны в Украине. ФОТО
Стабильно на дно.
фото - фейсбук
Каждый новый день приносить армии московских орков новые потери.
И если на людей в кремле всем абсолютно наплевать - их бросают прямо на местах отступления или сжигают для сокрытия следов - то вот материальные потери выглядят куда страшнее.
В Forbes подсчитали стоимость потерянной техники рф на украинской земле - уже более 5 миллиардов долларов.
Также в издании Bloomberg отмечают, что экономика эрефии потерпела худшее падение со времен 90-х годов.
Что с лицом, патриоты?
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