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За стабильность не чокаясь. Обнародованы колоссальные финансовые потери рф от войны в Украине. ФОТО

Общие новости
(2 голосов)

Стабильно на дно.

За стабильность не чокаясь. Обнародованы колоссальные финансовые потери рф от войны в Украине. ФОТО

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Каждый новый день приносить армии московских орков новые потери.

И если на людей в кремле всем абсолютно наплевать - их бросают прямо на местах отступления или сжигают для сокрытия следов - то вот материальные потери выглядят куда страшнее.

В Forbes подсчитали стоимость потерянной техники рф на украинской земле - уже более 5 миллиардов долларов.

Также в издании Bloomberg отмечают, что экономика эрефии потерпела худшее падение со времен 90-х годов.

Что с лицом, патриоты?

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В статье: война с Россией
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