За стабильность не чокаясь. Обнародованы колоссальные финансовые потери рф от войны в Украине. ФОТО

Каждый новый день приносить армии московских орков новые потери.

И если на людей в кремле всем абсолютно наплевать - их бросают прямо на местах отступления или сжигают для сокрытия следов - то вот материальные потери выглядят куда страшнее.

В Forbes подсчитали стоимость потерянной техники рф на украинской земле - уже более 5 миллиардов долларов.

Также в издании Bloomberg отмечают, что экономика эрефии потерпела худшее падение со времен 90-х годов.

Что с лицом, патриоты?