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Города Волноваха уже как такового не существует - Глава Донецкой ОГА

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Города Волноваха уже как такового не существует - Глава Донецкой ОГА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что ожесточенные бои продолжаются в окрестностях Волновахи. Как такого города уже не существует из-за большого количества поврежденной инфраструктуры, а население выехало.

"Украинские бойцы сейчас отошли с Волновахи. Бои продолжаются в окрестностях города. Враг наступает с Запорожской области.

Волновахский район насчитывал более ста тысяч населения. Конечно, большее количество из них силами военной администрации и правоохранительных органов уже эвакуированы. Вообще города Волновахи с его инфраструктурой как такового уже не существует. Бои идут за теориторию, чтобы врага не пустить и не дать возможность ему сомкнуть кольцо и достичь своих тактических и стратегических планов, которые они ставят перед собой непосредственно на Донецком направлении. Поэтому здесь ситуация очень сложная. Она и была сложной до боевых действий. Цинизма добавляет то, что здесь "ДНР" идут под лозунгами, что нужно увольнять временно оккупированную Украиной территорию. Но мы понимаем, что они с себя представляют, что это по сути своей фейковые республики, а под их флагами движутся регулярные войска вооруженных сил рф", - сказал в эфире канала "Прямой" Кириленко.

Также губернатор области опроверг информацию, что 80% Донеччины уже захвачено врагом.

"В небольших населенных пунктах, в которые они заходили, увеличивают свою территорию. Они с местным работают и сообщают эту информацию. Но пока я не могу говорить о контроле над городом Волноваха. Но все остальные ключевые города остаются под контролем ВСУ, мы продолжаем работать, подвозим продукты питания, идет сооружение защиты и готовимся к отражению врага. Населению об этом постоянно говорится, что руководство области и на местах работают в условиях военного времени, но это не какое-то дистанционное руководство. Мы работаем в тесном сотрудничестве с военными правоохранительными органами и делаем все, что в наших силах, чтобы не дать врагу пройти и не оккупировать территорию Донецкой области", - отметил губернатор.

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В статье: война с Россией
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