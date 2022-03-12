Украинская армия освободила еще два населенных пункта на Черниговщине

Украинская армия продолжает оттеснять врага в сторону рашистской границы на Черниговщине. Как сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в фейсбук, сегодня был освобождены еще два населенных пункта в этой области.

"Несмотря на ожесточенные бои, которые продолжаются на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем приближают время победы все ближе.

Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. Как результат - имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц.

Армия российской федерации уже не такая сильная, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты кремля.

Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия.



Верим в украинский народ, верим в Вооруженные Силы Украины!!! Вместе к победе!!!!", - говорится в заявлении Оперативного командования "Север".