Зеленский С самого начала были какие-то ультиматумы со стороны рф. Сейчас они начали говорить

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня дал интервью иностранным медиа. Один из вопросов касался переговоров со страной-агресором по завершению войны. Зеленский верит, что победа в этой войне будет за украинским народом. Также он отметил, что невозможно оккупировать голову украинцев.

"Сто процентов мы знаем, что будет победа, и полностью мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали адженды, которая может быть между Украиной и российской федерацией. Я хотел бы, чтобы это произошло, и это было бы реально, на практике, а не на словах начатый процесс урегулирования. Процесс мира, процесс окончания войны.

Сто процентов, начало должно быть за прекращением огня. Мы все это понимаем. Это позволит разблокировать гуманитарные процессы, вывода людей, а также доставки еди, воды и лекарств. Это правильный человеческий дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны во все нормальные цивилизованные времена. Мы ожидаем этот процесс, проговариваются процессы окончания войны.

Я уже рад сигналу со стороны рф. За последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. А мы обращались даже не десятки раз. Я все это фиксировал. Я провел сотню переговоров с лидерами различных государств, которым я давал все возможности быть посредниками, чтобы просто состоялась встреча. Вы должны знать, что все тысячи людей погибли из-за того, что рф ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность.

С самого начала были какие-то ультиматумы со стороны рф. Мы не пошли на любые ультиматумы. Сейчас они начали говорить не только ультиматумами. Я считаю, что это принципиально другой подход.

Война углублялась. Сейчас мы видим, что скорой операции - трехдневной или четырехдневной - не произошло. Оккупации нашего государства, смены руководства нашего государства, изменения флага нашего государства не произошло. Уверен, что и не произойдет. И даже если сюда привезти умирать миллион российских граждан, то оккупировать украинский невозможно. Можно оккупировать, заблокировать все города, засыпать Украину трупами российских военных, но оккупировать голову наших людей невозможно.

Если они будут делать ковровые бомбардировки и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы, они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас - они зайдут в Киев. Если в этом цель - тогда пусть заходят, и им придется жить на этой земле самим, точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут.

Когда мы говорим о пунктах относительно гарантий безопасности нашего государства, то после такой кровавой войны просто доверять россии в Украине уже не смогут. Поэтому, кроме российской федерации, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", - сказал Президент Украины.