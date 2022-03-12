Виктор Коваленко: Херсон! Не дайте оккупантам ни единого голоса!
Призвал жителей родного города быть едиными с Украиной
Фото: FootBoom
Украинский игрок "Специи" Виктор Коваленко опубликовал обращение к жителям его родного города – Херсона. В обращении он призвал горожан воспротивиться планам российских оккупантов, которые готовят референдум о создании "Херсонской Народной Республики":
"Херсон!
Российские оккупанты готовят референдум о создании Херсонской народной республики!
Не дайте им ни единого голоса!
Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух!
Мы все единая Украина!"
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