Переговоры с делегацией рф продолжаются непрерывно в видеоформате - Подоляк
Позиции Украины чрезвычайно жесткие
Фото: twitter.com/Podolyak_M
Переговоры с представителями страны-агресора перешли в видеоформат. Об этом сообщил на своей странице в твиттере советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предварительными директивами", - написал чиновник.
Напомним, что прошло три очные встречи между сторонами на территории Беларуси, итогом которых стало создание гуманитарных коридоров.
Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами. @AndriyYermak pic.twitter.com/L4jA8MzolT— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022
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