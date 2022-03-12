Переговоры с делегацией рф продолжаются непрерывно в видеоформате - Подоляк

Переговоры с представителями страны-агресора перешли в видеоформат. Об этом сообщил на своей странице в твиттере советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предварительными директивами", - написал чиновник.

Напомним, что прошло три очные встречи между сторонами на территории Беларуси, итогом которых стало создание гуманитарных коридоров.

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