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Переговоры с делегацией рф продолжаются непрерывно в видеоформате - Подоляк

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Позиции Украины чрезвычайно жесткие

Переговоры с делегацией рф продолжаются непрерывно в видеоформате - Подоляк

Фото: twitter.com/Podolyak_M

UA-Футбол
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Переговоры с представителями страны-агресора перешли в видеоформат. Об этом сообщил на своей странице в твиттере советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предварительными директивами", - написал чиновник.

Напомним, что прошло три очные встречи между сторонами на территории Беларуси, итогом которых стало создание гуманитарных коридоров.

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В статье: война с Россией
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