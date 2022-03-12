Российские ублюдки расстреляли колонну из женщин и детей на Киевщине
Вам за это еще вернется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российская армия расстреляла колонну женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Перемога в сторону села Гостролучье на Киевщине по согласованному "зеленому коридору". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Результатом расстрела стало семеро погибших, среди них - один ребенок. Количество раненых пока неизвестно.
После расстрела оккупанты заставили другую часть колонны вернуться в село Перемога и до сих пор не выпускают их из населенного пункта. С ними почти невозможно установить связь и предоставить гуманитарную и медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в российской армии
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