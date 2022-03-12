УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские ублюдки расстреляли колонну из женщин и детей на Киевщине
В тренде

Российские ублюдки расстреляли колонну из женщин и детей на Киевщине

Общие новости
(1 голосов)

Вам за это еще вернется

Российские ублюдки расстреляли колонну из женщин и детей на Киевщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российская армия расстреляла колонну женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Перемога в сторону села Гостролучье на Киевщине по согласованному "зеленому коридору". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Результатом расстрела стало семеро погибших, среди них - один ребенок. Количество раненых пока неизвестно.

После расстрела оккупанты заставили другую часть колонны вернуться в село Перемога и до сих пор не выпускают их из населенного пункта. С ними почти невозможно установить связь и предоставить гуманитарную и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в российской армии официально легализовали мародерство.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
12.03.2022 в 21:00
Мрази !
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...