Российские ублюдки расстреляли колонну из женщин и детей на Киевщине

Российская армия расстреляла колонну женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Перемога в сторону села Гостролучье на Киевщине по согласованному "зеленому коридору". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Результатом расстрела стало семеро погибших, среди них - один ребенок. Количество раненых пока неизвестно.

После расстрела оккупанты заставили другую часть колонны вернуться в село Перемога и до сих пор не выпускают их из населенного пункта. С ними почти невозможно установить связь и предоставить гуманитарную и медицинскую помощь.