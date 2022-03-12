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От пуль российских оккупантов погиб киевский юный футболист и его мать

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(2 голосов)

Такое простить невозможно...

От пуль российских оккупантов погиб киевский юный футболист и его мать

Новина українською

Российские фашисты продолжают уносить жизни женщин и детей.

Киевский детский футбольный клуб "Атлет" сообщил, что от пули врага погиб юный футболист смены 2006 года Евдоченко Дмитрий. Также оккупанты убили мать игрока Марину Евдоченко.

Вечная память! Никакого прощения варварам путинского режима.

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В статье: Атлет
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