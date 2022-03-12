Два москальских вертолета сбиты в степях Херсонщины

Два вертолета армии Рашастана пошли на покой в Скадовском районе Херсонской области. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Местные жители сняли видео один горящий вертолет. Один из пилотов решил не покидать кабину и превратиться в кусок угля, другого неспешно повезли в больницу.