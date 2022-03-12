Два москальских вертолета сбиты в степях Херсонщины
Никто не огорчится
Скріншот з відео
Два вертолета армии Рашастана пошли на покой в Скадовском районе Херсонской области. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Местные жители сняли видео один горящий вертолет. Один из пилотов решил не покидать кабину и превратиться в кусок угля, другого неспешно повезли в больницу.
Ранее мы сообщали, что украинская армия
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