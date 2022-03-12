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Два москальских вертолета сбиты в степях Херсонщины

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Никто не огорчится

Два москальских вертолета сбиты в степях Херсонщины

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Два вертолета армии Рашастана пошли на покой в Скадовском районе Херсонской области. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Местные жители сняли видео один горящий вертолет. Один из пилотов решил не покидать кабину и превратиться в кусок угля, другого неспешно повезли в больницу.

Ранее мы сообщали, что украинская армия освободила еще два населенных пункта на Черниговщине.

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В статье: война с Россией
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