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В Херсоне квазиреспублики не будет. Местные депутаты провели экстренное заседание облсовета

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В Херсоне квазиреспублики не будет. Местные депутаты провели экстренное заседание облсовета

УП/Автор невідомий

UA-Футбол
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Ранее один из депутатов Херсонского областного совета на своей странице в фейсбук написал о том, что временно контролирующие город оккупанты звонят местным народным избранникам и выдвигают условия по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

В ответ на это депутаты Херсонского областного совета провели экстренное заседание сессии облсовета, на котором 44-я голосами приняли обращение о том, что Херсонщина – это Украина, и никакой квазиреспублики на территории области не будет.

Источник: депутаты областного совета Сергей Рыбалко и Татьяна Волынец

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В статье: война с Россией
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