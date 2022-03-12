В Херсоне квазиреспублики не будет. Местные депутаты провели экстренное заседание облсовета
Это правильно
УП/Автор невідомий
Ранее один из депутатов Херсонского областного совета на своей странице в фейсбук написал о том, что временно контролирующие город оккупанты звонят местным народным избранникам и выдвигают условия по созданию так называемой "Херсонской народной республики".
В ответ на это депутаты Херсонского областного совета провели экстренное заседание сессии облсовета, на котором 44-я голосами приняли обращение о том, что Херсонщина – это Украина, и никакой квазиреспублики на территории области не будет.
Источник: депутаты областного совета Сергей Рыбалко и Татьяна Волынец
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