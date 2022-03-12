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Около 80 российских морпехов отказались воевать в Украине

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Уже не первый случай среди морских пехотинцев армии РФ

Около 80 российских морпехов отказались воевать в Украине

Фото: Мінфін

UA-Футбол
Новина українською

После высадки на Херсонщине, около 80 морских пехотинцев армии России отказались принимать участие в войне против Украины. По сообщению источника издательства Ґрати, они осознали, что им предстоит не прохождение учений, а бои против регулярной армии Украины.

Как утверждает источник, некоторые из морпехов были срочниками, которые даже не успели принести присягу, прослужив лишь несколько месяцев. Подразделение понесло потери, попав под минометный огонь украинских сил в Херсонской области.

Их вернули в Крым, где они написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях. После заявления Путина о незадействовании срочников в войне, их вернули из Крыма в Россию.

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В статье: война с Россией
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