Данилов предположил, что вслед за Украиной путинская россия может атаковать Литву

Глава СНБО Украины Алексей Данилов, опираясь на данные разведки, предположил, что вслед за Украиной путинская россия может напасть на Литву. Дальше будут другие страны Балтии, затем – Польша.

Такая дискуссия разгорелась после того, как глава европейской дипломатии Жозе Борель в интервью CNN Turk сделал заявление о планах российского царька:

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой — мы стараемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину".

Ранее на россии на официальном уровне говорили о том, что могут атаковать каналы натовской поставки оружия в Украину. Такой акт НАТО, по словам Столтенберга, будет считать прямой агрессией против себя и обещает ответную реакцию. В кругу дипломатов все чаще говорят о возможной Третьей мировой войне.

Ранее о намерениях защищать каждый дюйм НАТО говорил президент США Джо Байден. По его словам, если Россия со своей агрессией выйдет за пределы Украины, страны НАТО готовы будут начать Третью мировую войну.