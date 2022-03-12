ГУР Украины о расстреле мирных жителей возле села Перемога: люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно
Без согласованного "зеленого коридора"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anastasia Vlasova
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о новых деталях трагедии, произошедшей накануне в селе Перемога Барышевского района Киевской области. Тогда, напомним, оккупантами была обстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей и двигалась по направлению к селу Гостролуччя.
"После выяснения обстоятельств трагедии, оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало.
Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути", - говорится в сообщении.
В результате обстрела погибли семь человек, о количестве раненых неизвестно. Отметим, что оккупанты уже неоднократно срывали даже согласованные "зеленые коридоры" для эвакуации. Поэтому самостоятельное передвижение по территориям, занятым чужаками, крайне опасно.
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