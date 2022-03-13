Генштаб ВСУ: В действиях врага чувствуется неопределенность по поводу конечной цели

Генштаб ВСУ доложил о ситуации на фронте по состоянию на 00:00 13 марта 2022 года. Характер действий врага свидетельствует о неопределенности военного руководства российской федерации в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой "специальной военной операции".

В течение всего времени ни на одном из направлений оккупант не достиг цели операции; сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины.

Враг возобновляет боеспособность и перегруппировку войск, а также подготовку к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлившие темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.

Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БпЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь.

Враг проводил наступательные действия в районе Изюма, в дальнейшем пытается продвинуться в направлении Славянска. После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию россии (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении - захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

Противник пытается наступать на Кривой Рог. Успеха не добился.