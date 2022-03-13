Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам семнадцатых суток противостояния российской агрессии. Глава государства отметил, что оккупанты не могут нас покорить. У них априори нет сил, духа. Их путь базируется на насилии, терроре и оружии, которого у них много. Но этого недостаточно. На этом не могут базироваться основы нормальной жизни. Террором, силой и оружием нельзя заставить людей ощущать счастье.

"Они органически не способны делать жизнь нормальной! Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны", - сказал Владимир Зеленский.

Полное обращение президента Украины по итогам семнадцатых суток войны с россией: