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Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны

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Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны

Фото: facebook.com/zelenskiy.official / Автор неизвестен

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу по итогам семнадцатых суток противостояния российской агрессии. Глава государства отметил, что оккупанты не могут нас покорить. У них априори нет сил, духа. Их путь базируется на насилии, терроре и оружии, которого у них много. Но этого недостаточно. На этом не могут базироваться основы нормальной жизни. Террором, силой и оружием нельзя заставить людей ощущать счастье.

"Они органически не способны делать жизнь нормальной! Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны", - сказал Владимир Зеленский.

Полное обращение президента Украины по итогам семнадцатых суток войны с россией:

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В статье: война с Россией
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