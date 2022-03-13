Внимание к Малиновскому, еще один удар по Челси, хет-трик Роналду. Главные новости за 12 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 12 марта

Болельщики "Аталанты" признали Руслана Малиновского лучшим игроком команды в феврале. На счету игрока сборной Украины в этот период четыре гола и два ассиста. Интересно, что в итальянских СМИ появилась информация о заинтересованности персоной Малиновского со стороны "Милана". Россонери планируют усилить позицию десятки, где пока не впечатляет Браим Диас. Преимуществом является тот факт, что у Руслана истекает контракт в 2023 году, поэтому цена будет не слишком большой. К тому же у него относительно невысокая зарплата. Минус – Малиновскому уже 28, а в "Милане" хотят строить молодую команду.

Виктор вышел на замену на 68-й минуте в матче против "Кальяри", а на 74-й принял участие в голе Маная, закрепившего преимущество "Специи". Команда украинца в итоге победила 2:0 и прервала серию четырех поражений подряд. "Специя" занимает 15-е место, от зоны вылета ее отделяет семь очков.

Капитан "Александрии" Каспарс Дубра перешел на правах свободного агента в латвийский клуб РФШ, где он уже выступал в сезоне 2017-2018. За "Александрию" Дубра провел 67 матчей, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. А вот Витиньо из "Динамо" ждут в "Ботафого". Бразильский клуб ожидает разрешения от ФИФА для объявления трансфера. Будет ли это аренда или полноценный переход – не сообщается. Витиньо постепенно завоевывал место в основе "Динамо", зимние сборы он провел очень сильно и результативно.

Банк Barclay заблокировал все счета "Челси" из-за наложенных санкций на владельца клуба Романа Абрамовича. Аристократы могут использовать средства для покрытия критических потребностей, таких как оплата проведения матчей. К тому же руководство АПЛ дисквалифицировало владельца "Челси" с должности директора клуба. Впрочем, этот шаг скорее символичен. Абрамович уже стремится продать клуб, а британские власти хотят, чтобы российский олигарх не получил при этом выгоды.

В Англии в центре внимания был поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" – двух претендентов на четвертое место. Сильнее оказались красные дьяволы, в составе которых проснулся Криштиану Роналду. Он оформил хет-трик и помог команде победить 3:2. Шпоры таким образом отстали от МЮ на пять очков, но у них на два матча меньше. "Ливерпуль" тем временем обыграл "Брайтон" 0:2, Салах забил свой 20-й гол в чемпионате, это четвертый сезон подряд, в котором он забивает по крайней мере два десятка голов в рамках АПЛ.

В Германии второй раз подряд не смогла победить "Бавария". После ничьей с "Байером" мюнхенцы поделили очки с "Хоффенхаймом" – 1:1.

В Италии "Ювентус" обыграл на выезде "Сампдорию" 1:3, особенно постарался Мората, оформившего дубль. Супряга просидел на скамье запасных. "Милан" обыграл "Эмполи" 1:0 и увеличил преимущество над "Интером" до пяти очков, но у нерадзури на два матча меньше.

В Испании "Вильярреал" поднялся на шестое место после победы над "Сельтой" 1:0.