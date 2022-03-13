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Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины

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Террористы снова наносят удар

Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранним утром 13 марта российские войска нанесли очередные ракетные удары по Украине. Как сообщают СМИ, звуки взрывов были слышны во Львовской и Тернопольской областях, Умани, Херсоне, Харькове, Ивано-Франковске и Краматорске.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, утренние взрывы во Львовской области стали результатом работы украинской ПВО по российским ракетам:

"В настоящее время все подразделения работают в полном военном режиме, вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области".

Позже Львовская ОГА сообщила, что оккупанты нанесли авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет.

Информации по другим городам пока нет.

Напомним, в субботу под обстрелами оказались Кропивницкий и Днепр, в Василькове под Киевом враг уничтожил аэродром и попал в нефтебазу. Ранее в пятницу под удар попал Луцк, погибли четыре военных.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 07:26
Зае#али... Пид#расы конченые... Сколько можно разрушать нашу страну, убивать НАШИХ и не только (других национальностей) людей...Бомбите свою территорию, что уж там мелочиться... И увИдите реакцию своего народа...
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