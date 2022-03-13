Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины
Террористы снова наносят удар
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранним утром 13 марта российские войска нанесли очередные ракетные удары по Украине. Как сообщают СМИ, звуки взрывов были слышны во Львовской и Тернопольской областях, Умани, Херсоне, Харькове, Ивано-Франковске и Краматорске.
Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, утренние взрывы во Львовской области стали результатом работы украинской ПВО по российским ракетам:
"В настоящее время все подразделения работают в полном военном режиме, вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области".
Позже Львовская ОГА сообщила, что оккупанты нанесли авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет.
Информации по другим городам пока нет.
Напомним, в субботу под обстрелами оказались Кропивницкий и Днепр, в Василькове под Киевом враг уничтожил аэродром и попал в нефтебазу. Ранее в пятницу под удар попал Луцк, погибли четыре военных.
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