Генштаб ВСУ: Резервы крови для граждан Беларуси направили на нужды оккупантов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 13 марта сообщает, что "на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ". Как следствие, работников бюджетной сферы призывают сдавать кровь.

Генштаб также сообщает, что россияне используют гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права размещают подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производят обстрелы мирного населения, проводят незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

"Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов по исполнению приказов", - говорится в сводке.