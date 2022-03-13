Красный крест предоставил мешки для тел оккупантов. Орда пока не собирается их забирать
Снова нужно делать все за них, а потом они скажут, что сами все организовали
informnapalm.org
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что организация "Красный крест" передала специальные мешки для погибших тел:
“Они нам предоставили мешки. Мы тоже за ними обращались, потому что у нас не было такого большого количества своих. Обратились они к орде, но пока ответа нет”, - сказала Верещук.
Напомним, что по актуальным на данный момент данным более 12 тысяч оккупантов сделали свой последний вдох на украинской земле. В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что украинских военных погибло почти в 10 раз меньше – 1300 героев.
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