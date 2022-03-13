Генштаб ВСУ: Враг планирует привлечь к войне около 1,5 тысяч морских пехотинцев

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что в связи с многочисленными потерями живого мяса россия создает дополнительные подразделения:

“Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.

В связи с потерями вооруженные силы российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!”, - говорится в заявлении.