Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал классический утренний список потерь противника.

Отметка мертвых оккупантов держится в диапазоне между 12-ю и 13-ю тысячами. А вот среди техники больше прибавилось уничтоженных самолетов: за сутки статистика увеличилась 16 штук – это треть от предварительно подсчитанного количества вчера.

Также за прошедшие 24 часа украинскими военными были нейтрализованы 12 танков, 21 БМП, 5 артиллерийских систем, один пункт ПВО, три вертолета и 15 единиц бронированной техники.

В общем, потери орков с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:

Масштабность может быть меньше реальности, ведь подсчет усложняется ведением активных боевых действий.