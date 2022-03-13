УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов
В тренде

Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Постарались на славу

Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал классический утренний список потерь противника.

Отметка мертвых оккупантов держится в диапазоне между 12-ю и 13-ю тысячами. А вот среди техники больше прибавилось уничтоженных самолетов: за сутки статистика увеличилась 16 штук – это треть от предварительно подсчитанного количества вчера.

Также за прошедшие 24 часа украинскими военными были нейтрализованы 12 танков, 21 БМП, 5 артиллерийских систем, один пункт ПВО, три вертолета и 15 единиц бронированной техники.

В общем, потери орков с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:

Масштабность может быть меньше реальности, ведь подсчет усложняется ведением активных боевых действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...