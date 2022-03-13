Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов
Постарались на славу
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал классический утренний список потерь противника.
Отметка мертвых оккупантов держится в диапазоне между 12-ю и 13-ю тысячами. А вот среди техники больше прибавилось уничтоженных самолетов: за сутки статистика увеличилась 16 штук – это треть от предварительно подсчитанного количества вчера.
Также за прошедшие 24 часа украинскими военными были нейтрализованы 12 танков, 21 БМП, 5 артиллерийских систем, один пункт ПВО, три вертолета и 15 единиц бронированной техники.
В общем, потери орков с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:
Масштабность может быть меньше реальности, ведь подсчет усложняется ведением активных боевых действий.
Популярное сейчас
- Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины
- Клопп: Очевидно, откуда идут деньги. Кого-то волновал Абрамович в Челси? Или продажа Ньюкасла?
- Тренер Ярмоленко: Будем надеяться, что путин решит это закончить
- Кулеба после переговоров с лавровым: россия согласна прекратить огонь только при условии выполнения Киевом условий путина
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
Новости по теме
- 00:49 Украинские Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны
- 00:34 Украинские Генштаб ВСУ: В действиях врага чувствуется неопределенность по поводу конечной цели
- 23:51 Украинские ГУР Украины о расстреле мирных жителей возле села Перемога: люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно