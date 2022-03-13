139-метровую яхту Абрамовича перегнали в Черногорию, чтобы избежать конфискации

139-метровую яхту Solaris российского олигарха Романа Абрамовича перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

Как известно, эта страна не является членом ЕС. Следовательно, какие-либо санкции союза не дадут оснований арестовать судно собственника "Челси".

Ранее Абрамович попал под санкции Великобритании. Его обвинили в причастности к "дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".