УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Сумской области 13 марта не будет зеленых коридоров
В тренде

В Сумской области 13 марта не будет зеленых коридоров

Общие новости
(1 голосов)

Пока это не очень безопасно

В Сумской области 13 марта не будет зеленых коридоров

Дмитро Живицький у Фейсбук

Новина українською

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что из области не будет эвакуационных коридоров в воскресенье 13 марта.

Также чиновник добавил, что власть продолжает работать над организацией зеленых путей для вывоза мирного населения. В то же время люди, выехавшие в предыдущие дни, уже добрались до Полтавы и размещаются в областном центре.

Так как Сумская область имеет на свое несчастье границу с российской федерацией, то она пострадала от действий орков. Московиты оккупировали несколько сел, городов и направлений, и пытаются теперь просто уничтожать украинские населенные пункты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...