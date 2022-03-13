В Сумской области 13 марта не будет зеленых коридоров

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что из области не будет эвакуационных коридоров в воскресенье 13 марта.

Также чиновник добавил, что власть продолжает работать над организацией зеленых путей для вывоза мирного населения. В то же время люди, выехавшие в предыдущие дни, уже добрались до Полтавы и размещаются в областном центре.

Так как Сумская область имеет на свое несчастье границу с российской федерацией, то она пострадала от действий орков. Московиты оккупировали несколько сел, городов и направлений, и пытаются теперь просто уничтожать украинские населенные пункты.