Российские изверги использовали фосфорные боеприпасы в Попасной - ВИДЕО

Российские оккупационные войска применили запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы возле города Попасная в Луганской области. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет зажигательную смесь, температура горения которой превышает 800 °C, по значительной территории, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особенно тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и болезненную смерть.

Применение белого фосфора дает комплексный эффект не только дым и пламя, но и психологический шок. По свидетельству исследователей, отличительной чертой применения фосфорной бомбы является обугливание органических тканей при сохранении одежды, а при вдыхании горящей смеси - обжиг легких. Расстояние поражения – до 150 м.

Ранее западные СМИ писали о том, что россия может готовить почву для применения в Украине химического оружия.