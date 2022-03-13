Посол ЕС: Надо пристально следить за Херсоном

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал о том, что ЕС осознает искусственность попыток России создать фейковую "республику в оккупированном Херсоне".

Посол считает, что сейчас Россия пытается подтасовать факты для того, чтобы замаскировать агрессию и попытки поделить Украину.