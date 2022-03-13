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Посол ЕС: Надо пристально следить за Херсоном

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Оккупанты пытаются создать в регионе фейковую "республику"

Посол ЕС: Надо пристально следить за Херсоном

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Посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал о том, что ЕС осознает искусственность попыток России создать фейковую "республику в оккупированном Херсоне".

Посол считает, что сейчас Россия пытается подтасовать факты для того, чтобы замаскировать агрессию и попытки поделить Украину.

"Надо пристально следить за Херсоном. Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что угодно вполне соответствуют российской/советской столетней традиции создания якобы "политических" фактов, чтобы иметь якобы "юридическую" основу для дальнейшей агрессии или разделения", – написал дипломат.

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В статье: война с Россией Херсон
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Источник:
Matti Maasikas

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