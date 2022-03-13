По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших

Российские войска запустили 30 ракет по территории Яворивского полигона во Львовской области. Об этом сообщает глава ЛОГА Максим Козицкий.

Часть снарядов была сбита с помощью ПВО. Правда, в результате воздушной атаки погибли девять человек, еще 57 получили травмы.

Авиаудар был совершен с помощью самолетов, вылетевших из российского Саратова. Расстояние от этого города до Яворова составляет 1800 км.

Отметим, что полигон расположен всего в 25 километрах от польской границы, то есть от защищаемой НАТО территории.