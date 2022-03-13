По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших
Московиты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска запустили 30 ракет по территории Яворивского полигона во Львовской области. Об этом сообщает глава ЛОГА Максим Козицкий.
Часть снарядов была сбита с помощью ПВО. Правда, в результате воздушной атаки погибли девять человек, еще 57 получили травмы.
Авиаудар был совершен с помощью самолетов, вылетевших из российского Саратова. Расстояние от этого города до Яворова составляет 1800 км.
Отметим, что полигон расположен всего в 25 километрах от польской границы, то есть от защищаемой НАТО территории.
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 11:27
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