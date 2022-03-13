УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших
В тренде

По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Московиты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру

По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска запустили 30 ракет по территории Яворивского полигона во Львовской области. Об этом сообщает глава ЛОГА Максим Козицкий.

Часть снарядов была сбита с помощью ПВО. Правда, в результате воздушной атаки погибли девять человек, еще 57 получили травмы.

Авиаудар был совершен с помощью самолетов, вылетевших из российского Саратова. Расстояние от этого города до Яворова составляет 1800 км.

Отметим, что полигон расположен всего в 25 километрах от польской границы, то есть от защищаемой НАТО территории.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 11:27
С#ка... Пид#рас путлеровский... Это его последний год, который он доживает... После такого его в спокойствии никто не оставит... Мразь
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...