Шмыгаль: Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставках бензина и дизеля

Украинское правительство проводит переговоры с мировыми компаниями о поставке бензина и дизельного топлива и о создании логистических цепочек поставок этих продуктов в нашу страну. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об этом в своем обращении.

"Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставок этих продуктов в Украину. Также рассматриваем предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков горючего будут расти", – заявил Шмыгаль.