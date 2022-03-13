Шмыгаль: Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями о поставках бензина и дизеля
Правительство обеспечит граждан топливом
Украинское правительство проводит переговоры с мировыми компаниями о поставке бензина и дизельного топлива и о создании логистических цепочек поставок этих продуктов в нашу страну. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об этом в своем обращении.
"Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставок этих продуктов в Украину.
Также рассматриваем предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков горючего будут расти", – заявил Шмыгаль.
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Источник:Сайт КМУ
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