Российские оккупанты похитили еще одного городского голову в Запорожской области
Терроризм продолжается
censor.net
Орки похитили еще одного главу украинского города. Теперь пострадавшим стал мэр Днепрорудного Евгений Матвеев. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.
“Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеева Евгений Сергеевич”, - заявил Старух.
Это уже второй инцидент с похищением мэра во время оккупации. Недавно также
Если в Днепрорудном пойдут по сценарию Мелитополя, то власти в свои руки попытаются захватить местные представители ОПЗЖ.
Популярное сейчас
- Внимание к Малиновскому, еще один удар по Челси, хет-трик Роналду. Главные новости за 12 марта
- ГУР Украины о расстреле мирных жителей возле села Перемога: люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно
- Серия А. Победы Милана и Ювентуса, Супряга вновь не играл
- Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
Новости по теме
- 00:49 Украинские Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны
- 00:34 Украинские Генштаб ВСУ: В действиях врага чувствуется неопределенность по поводу конечной цели
- 23:51 Украинские ГУР Украины о расстреле мирных жителей возле села Перемога: люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно