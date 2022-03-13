Российские оккупанты похитили еще одного городского голову в Запорожской области

Орки похитили еще одного главу украинского города. Теперь пострадавшим стал мэр Днепрорудного Евгений Матвеев. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

“Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеева Евгений Сергеевич”, - заявил Старух.

Это уже второй инцидент с похищением мэра во время оккупации. Недавно также пропал еще один городской голова Иван Федоров . Он тоже возглавлял администрацию населенного пункта именно Запорожской области, работая мэром Мелитополя.

Если в Днепрорудном пойдут по сценарию Мелитополя, то власти в свои руки попытаются захватить местные представители ОПЗЖ.