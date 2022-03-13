Резников: Нападение на Львовщине – это новый теракт у границы ЕС-НАТО. Закройте небо
Они думают, что смогут избежать военного вмешательства
Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий
Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз обратился к НАТО с просьбой закрыть небо. На этот раз после
“Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности возле Львова.
Здесь работают иностранные инструкторы.
Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо”, – написал Резников в Twitter.
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