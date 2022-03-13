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Ключевой момент договора между Украиной и рф будет о гарантиях безопасности - Подоляк

Общие новости
(2 голосов)

Стороны уже в ближайшие дни могут подписать первые документы

Ключевой момент договора между Украиной и рф будет о гарантиях безопасности - Подоляк

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Советник офиса Президента Украины, а также участник переговорной группы с россией Михаил Подоляк сообщил, что стороны близки к прекращению огня. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

"На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск. Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы".

[Договор] должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт — процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть — это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, — гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", - отмечает Подоляк.

Также, по словам украинского представителя в двухсторонней встрече, в договоре будут и гарантии безопастности для рф.

"РФ имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов".

Также на россии уже не обсуждают вопрос с "денацификацией" Украины.

"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит {на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина.

Первично российская делегация исходила из ложного посыла о том, что у нас есть какие-то героизации фашизма, нацизма и так далее. У нас же, как оказалось, и для них это было удивительно, есть целый ряд европейских законов, где как раз прописаны полноценные запреты и осуждение всех проявлений нацизма и фашизма. Нелепо выставлять в качестве претензии стране что-то, что у нас уже урегулировано на законодательном уровне в полном объеме согласно европейским хартиям".

Подоляк прогнозирует, что через день-два будут очерчены предметы договора.

"Идет стандартное обсуждение вопросов о том, как будет гарантировать себе Украина безопасность, в том числе своими вооруженными силами, в будущем. Все, что касается таких формулировок, как демилитаризация, — это все звучит нелепо. На самом деле формулировки будут гораздо более адекватные по итогам переговорного процесса.

Ратифицируют договор, скорее всего, Владимир Зеленский и владимир путин.

"Подписи, я так понимаю, будут ставить именно президенты Украины и России", - сказал Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (4)
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can (Торонто, Львов)
13.03.2022 в 13:27
Понятно стремление сохранить жизни тысячей людей в Украине. Но, что вот так пожать друг-другу ручки, и разойтись, еще и с гарантиями безопасности для россии? А разбомбленные города, погибшие защитники и мирные люди? россия должна стоять на коленях, санкции должны продолжать действовать, Гаагский трибунал должен принять ни у кого не вызывающего сомнения решение - выдача всех военных преступников, которые должны ответить за смерти тысяч людей, как с одной, так и с другой стороны. По-другому - этот мирный договор будет выглядеть как капитуляция!
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 13:31
Да, всё верно сказано.
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0
0
Party555 (Днепр)
13.03.2022 в 12:11
Скотина подруснявая Интервью лаптестанскому Коммерсанту Гниды зеленые
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
13.03.2022 в 12:40
Ох блин очередной диванный герой
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-1

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