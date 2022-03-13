МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности
Еще немного "глубокой обеспокоенности"
Getty Images / Global Images Ukraine
Нынешняя ситуация на Запорожской и Чернобыльской АЭС явно противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.
Как известно, 24 февраля российские войска установили контроль над законсервированной Чернобыльской АЭС, а 4 марта захватили крупнейшую атомную электростанцию Украины – Запорожскую АЭС, где находятся шесть реакторов. Позже "Росатом"прислал на ЗАЭС российских специалистов.
"Эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления", - сказал Гросси.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов
- Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины
- Серия А. Победы Милана и Ювентуса, Супряга вновь не играл
- Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
Новости по теме
- 18:03 Украинские В РФ додумались направить электроэнергию в Крым и Донбасс с Запорожской АЭС, но это невозможно
- 13:19 Украинские ЧАЭС полностью обесточена из-за действий оккупантов, город Славутич тоже без света
- 08:52 Украинские Немирный российский атом. МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС, работников ЗАЭС заставили записать фейк