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МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности

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Еще немного "глубокой обеспокоенности"

МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нынешняя ситуация на Запорожской и Чернобыльской АЭС явно противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

Как известно, 24 февраля российские войска установили контроль над законсервированной Чернобыльской АЭС, а 4 марта захватили крупнейшую атомную электростанцию Украины – Запорожскую АЭС, где находятся шесть реакторов. Позже "Росатом"прислал на ЗАЭС российских специалистов.

"Эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления", - сказал Гросси.

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В статье: война с Россией ЧАЭС ЗАЭС МАГАТЭ
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Источник:
МАГАТЕ

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