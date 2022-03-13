Жители Мелитополя снова вышли на митинг за Украину и против оккупантов
Мелитополь не сдается!
В воскресенье, 13 марта, на улицы оккупированного Мелитополя вышли местные жители, начавшие стихийный митинг против россиян.
Жители города скандируют: "Мелитополь – Украина!" и "Где наш мер?!". При этом по улицам города ездит техника россиян и из громкоговорителей сообщает о запрете митингов. Однако на местных это вообще не влияет.
Как известно, 11 марта россияне похитили Ивана Федорова. Президент Зеленский заявил, что оккупанты пытают мэра города, чтобы он записал ролик в поддержку россии.
Россияне назначили руководить городом местную депутатку от ОПЗЖ Галину Иванченко. На контролируемом оккупантами местном телеканале она рассказывает, как "россия помогает нуждающимся", передает РИА Мелитополь.
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