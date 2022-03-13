Крупнейший в мире производитель авто прекращает поставки на россию и закрывает завод
Будут ездить на повозках
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Японский производитель авто Toyota прекращает поставки своей продукции на россию, а также закрывает завод в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
"Компания Toyota остановила производство и импорт автомобилей в россию!
В настоящее время бизнес-статус европейских операций Toyota выглядит следующим образом:
- "Тойота Моторс Россия" прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей к дальнейшему сообщению;
- другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния.
Мы искренне надеемся как можно скорее вернуться в мир. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Напомним, Toyota является крупнейшим в мире производителем авто.
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