Крупнейший в мире производитель авто прекращает поставки на россию и закрывает завод

Японский производитель авто Toyota прекращает поставки своей продукции на россию, а также закрывает завод в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Компания Toyota остановила производство и импорт автомобилей в россию! В настоящее время бизнес-статус европейских операций Toyota выглядит следующим образом: - "Тойота Моторс Россия" прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей к дальнейшему сообщению; - другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния. Мы искренне надеемся как можно скорее вернуться в мир. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Напомним, Toyota является крупнейшим в мире производителем авто.