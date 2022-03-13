Ультрас загребского Динамо устроили шикарный перформанс в поддержку Украины. ФОТО

Вчера в Сплите состоялся важный матч хорватского первенства между местным "Хайдком" и "Динамо" из Загреба.

Особого внимания заслуживает даже не сам поединок, который завершился безголевой ничьей, а перформанс ультрас загребского клуба.

Болельщики образовали огромный флаг Украины на трибуне и развернули баннеры со словами "Слава Украине! Героям Слава!".

Таким образом хорватские фанаты выразили свою поддержку украинскому народу в его борьбе с армией нечисти из московии.