Ультрас загребского Динамо устроили шикарный перформанс в поддержку Украины. ФОТО
Красота!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в Сплите состоялся важный матч хорватского первенства между местным "Хайдком" и "Динамо" из Загреба.
Особого внимания заслуживает даже не сам поединок, который завершился безголевой ничьей, а перформанс ультрас загребского клуба.
Болельщики образовали огромный флаг Украины на трибуне и развернули баннеры со словами "Слава Украине! Героям Слава!".
Таким образом хорватские фанаты выразили свою поддержку украинскому народу в его борьбе с армией нечисти из московии.
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.03.2022 в 13:18
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