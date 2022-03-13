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Ультрас загребского Динамо устроили шикарный перформанс в поддержку Украины. ФОТО

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(2 голосов)

Красота!

Ультрас загребского Динамо устроили шикарный перформанс в поддержку Украины. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера в Сплите состоялся важный матч хорватского первенства между местным "Хайдком" и "Динамо" из Загреба.

Особого внимания заслуживает даже не сам поединок, который завершился безголевой ничьей, а перформанс ультрас загребского клуба.

Болельщики образовали огромный флаг Украины на трибуне и развернули баннеры со словами "Слава Украине! Героям Слава!".

Таким образом хорватские фанаты выразили свою поддержку украинскому народу в его борьбе с армией нечисти из московии.

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В статье: Динамо (Загреб) война с Россией
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.03.2022 в 13:18
Дякуємо хорватам. Ми з вами однієї крові.
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