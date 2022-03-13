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Большинство территории Ирпеня находится под контролем ВСУ

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Бои продолжаются

Большинство территории Ирпеня находится под контролем ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Большинство территории Ирпеня находятся под контролем украинских войск. Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин.

“Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен.

70% – это наш украинский город”, - заявил Маркушин.

Отметим, что Ирпень расположен в северо-западе от Киева. Город граничит со столицей Украины.

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В статье: война с Россией
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