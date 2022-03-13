Большинство территории Ирпеня находится под контролем ВСУ
Бои продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Большинство территории Ирпеня находятся под контролем украинских войск. Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин.
“Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен.
70% – это наш украинский город”, - заявил Маркушин.
Отметим, что Ирпень расположен в северо-западе от Киева. Город граничит со столицей Украины.
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