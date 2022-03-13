В Николаеве погибло 9 мирных жителей из-за российского обстрела
Очередные преступления мордора
Миколаївська ОДА
В Николаеве во время обстрела сегодня утром погибло 9 мирных жителей. О количестве раненых пока не сообщается.
Противник применил РЗСО для огня по спальным районам города. Как известно, вчера вечером город уже пострадал от аналогичных обстрелов. Тогда самые большие разрушения были в Корабельном районе.
Российские оккупанты нарушают все возможные правила войны и просто уничтожают мирное население нашей страны.
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Источник:Фейсбук Віталія Кіма
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