В Николаеве погибло 9 мирных жителей из-за российского обстрела

В Николаеве во время обстрела сегодня утром погибло 9 мирных жителей. О количестве раненых пока не сообщается.

Противник применил РЗСО для огня по спальным районам города. Как известно, вчера вечером город уже пострадал от аналогичных обстрелов. Тогда самые большие разрушения были в Корабельном районе.

Российские оккупанты нарушают все возможные правила войны и просто уничтожают мирное население нашей страны.