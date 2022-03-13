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В Николаеве погибло 9 мирных жителей из-за российского обстрела

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Очередные преступления мордора

В Николаеве погибло 9 мирных жителей из-за российского обстрела

Миколаївська ОДА

Новина українською

В Николаеве во время обстрела сегодня утром погибло 9 мирных жителей. О количестве раненых пока не сообщается.

Противник применил РЗСО для огня по спальным районам города. Как известно, вчера вечером город уже пострадал от аналогичных обстрелов. Тогда самые большие разрушения были в Корабельном районе.

Российские оккупанты нарушают все возможные правила войны и просто уничтожают мирное население нашей страны.

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В статье: война с Россией Николаев
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