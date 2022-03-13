Удар по Яворивскому полигону: Число жертв идет на десятки, более 100 раненых

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что пострадавших в результате ракетных обстрелов Яворивского полигона значительно больше, чем сообщалось сначала.

По состоянию на 12.00 13 марта известно о 35 погибших украинских героях. Также ранены еще 134 человека - они находятся в госпитале с повреждениями разной степени тяжести.

Также Козицкий отмечает, что почти все пожары на полигоне были погашены. Была разобрана большая часть завалов, а специалисты продолжают обследовать территорию, чтобы ликвидировать последствия обстрела.

Напомним, что 30 ракет были выпущены на территорию, находящуюся в 25 километрах от границы ЕС-НАТО. С несколькими снарядами справилось ПВО, однако большинство из них все-таки достигло цели.

По предварительным данным, ракеты были выпущены из акватории Черного и Азовского морей, а самолеты для бомбардировки были подняты с российского Саратова.