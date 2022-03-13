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Дуда: Политически путин уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет

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Оптимистический прогноз от польского президента

Дуда: Политически путин уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Future Publishing

Новина українською

Применение Россией химического оружия в Украине может побудить НАТО пересмотреть решение не вмешиваться в конфликт в военном плане. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном плане он ее не выиграет.

Конечно, все надеются, что он не решится на это. Но… если он задействует оружие массового поражения, это изменит всю ситуацию.

Конечно, НАТО придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы..., но и для всего мира", - сказал Дуда.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что Россия заплатит "строгую цену", если использует химическое оружие в Украине.

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В статье: Польша война с Россией Анджей Дуда
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Источник:
BBC

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