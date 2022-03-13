Посол ЕС: Украина входит в европейскую семью. Работа по членству Украины в ЕС начата
Процесс вступления набирает ход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в своем Twitter сообщил, что ЕС начал процедуру вступления Украины в свои ряды:
“11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина входит в европейскую семью. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел”, - сказал Маасикас.
Также он заявил, что ЕС и его союзники продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине, а также снабжать оружием. В будущем такой поддержки будет еще больше.
Под защиту союза уже попали украинцы, покинувшие территорию Украины, убегая от российской агрессии:
“ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет украинцам, прибывающим в ЕС, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования”, - добавил эстонский дипломат.
To my Ukrainian friends re:— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 13, 2022
* EU support: sanctions, military, humanitarian
* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU
* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience
* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER
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