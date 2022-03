Посол ЕС: Украина входит в европейскую семью. Работа по членству Украины в ЕС начата

Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в своем Twitter сообщил, что ЕС начал процедуру вступления Украины в свои ряды:

Также он заявил, что ЕС и его союзники продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине, а также снабжать оружием. В будущем такой поддержки будет еще больше.

Под защиту союза уже попали украинцы, покинувшие территорию Украины, убегая от российской агрессии:

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER