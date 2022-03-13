Посол ЕС: Украина входит в европейскую семью. Работа по членству Украины в ЕС начата

Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в своем Twitter сообщил, что ЕС начал процедуру вступления Украины в свои ряды:

“11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина входит в европейскую семью. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел”, - сказал Маасикас.

Также он заявил, что ЕС и его союзники продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине, а также снабжать оружием. В будущем такой поддержки будет еще больше.

Под защиту союза уже попали украинцы, покинувшие территорию Украины, убегая от российской агрессии:

“ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет украинцам, прибывающим в ЕС, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования”, - добавил эстонский дипломат.