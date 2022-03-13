УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сербское провластное СМИ пишет об "украинских нацистах", которые "расстреливают мариупольцев"
В тренде

Сербское провластное СМИ пишет об "украинских нацистах", которые "расстреливают мариупольцев"

Общие новости
(2 голосов)

Маразму пророссийских помоек нет предела

Сербское провластное СМИ пишет об "украинских нацистах", которые "расстреливают мариупольцев"

Novosti.rs

Новина українською

Одно из самых популярных изданий Сербии, "Вечерние новости", которое является лояльным к правящей партии, ведет антиукраинскую пропаганду с распространением русских фейков о войне в Украине.

В воскресном номере "Новости" рассказывают о проблемах в Мариуполе и утверждают, что "украинские неонацисты" расстрелами вынуждают людей оставаться в городе.

"Хотя в Киеве заявили, что все мирные жители, которые хотят покинуть Мариуполь, смогут выйти из него гуманитарным коридорам, количество людей, бежавших из Мариуполя, минимальное, потому что неонацистские батальоны стреляют им в спину, если заметят их", - пишет издание .

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DesnaUA (Чернигов)
13.03.2022 в 15:41
Сепарюгі сербські
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.03.2022 в 15:14
Сербська бидлятина.
Ответить
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
13.03.2022 в 15:40
Вибач,мінуснув ненароком.
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
13.03.2022 в 15:04
Так они сами те ещё уроды . Или вы Хорватию забыли с Боснией .
Ответить
+2
0
avatar
jeremi33-3 (Сумы)
13.03.2022 в 14:14
А потім серби дивуються, чого це і їх не навидять... У людей нема розуміння причинно-послідовних дій
Ответить
+6
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 14:50
Вони такі ж самі їб#нуті напевно, як і рашистські військові з командиром Путлером
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...