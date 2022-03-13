Сербское провластное СМИ пишет об "украинских нацистах", которые "расстреливают мариупольцев"

Одно из самых популярных изданий Сербии, "Вечерние новости", которое является лояльным к правящей партии, ведет антиукраинскую пропаганду с распространением русских фейков о войне в Украине.

В воскресном номере "Новости" рассказывают о проблемах в Мариуполе и утверждают, что "украинские неонацисты" расстрелами вынуждают людей оставаться в городе.