Сербское провластное СМИ пишет об "украинских нацистах", которые "расстреливают мариупольцев"
Маразму пророссийских помоек нет предела
Novosti.rs
Одно из самых популярных изданий Сербии, "Вечерние новости", которое является лояльным к правящей партии, ведет антиукраинскую пропаганду с распространением русских фейков о войне в Украине.
В воскресном номере "Новости" рассказывают о проблемах в Мариуполе и утверждают, что "украинские неонацисты" расстрелами вынуждают людей оставаться в городе.
"Хотя в Киеве заявили, что все мирные жители, которые хотят покинуть Мариуполь, смогут выйти из него гуманитарным коридорам, количество людей, бежавших из Мариуполя, минимальное, потому что неонацистские батальоны стреляют им в спину, если заметят их", - пишет издание .
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