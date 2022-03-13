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Генштаб ВСУ: Враг возле Киева перегруппировывается, пополняет запасы и ведет разведку

Общие новости
(2 голосов)

Вероятно, готовит новое наступление

Генштаб ВСУ: Враг возле Киева перегруппировывается, пополняет запасы и ведет разведку

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Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке от 12:00 13 марта сообщает, что вражеская российская армия на подступах к Киеву в основном остановилась и собирает силы.

"На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полиське, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не проводит. Враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику. На территории Республики Беларусь в районе н.п. Куличиха, в 17 км от Государственной границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники.

На Черниговском направлении противник силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлив. Активных наступательных действий не ведет, основные усилия сосредоточены на совершенствовании системы логистического обеспечения группировки.

На направлении Бровары – Борисполь враг блокирует трассу Е95, продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, по состоянию на утро 13 марта украинская Армия уничтожила более 12 тысяч солдат вражеской Армии, 374 танка, 1200 ББМ, 160 самолетов и вертолетов и многие другие техники.

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В статье: Киев война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 14:58
Краще згрупуйтеся і пи#дуйте додому, у свою рашку
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