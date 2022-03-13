Худжамов: Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо
Это сейчас очень важно
Бывший голкипер Рустам Худжамов выставил на своей странице в Instagram видео со смонтированным роликом обстрелов европейских столиц и прокомментировал его:
“К сожалению, для нас такие кадры стали реальностью, в которой все разделилось до и после.
Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо, а это сейчас самое необходимое для нас.
Миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что он съест его последним”, - написал Худжамов.
Отметим, что это видео было создано с целью донести до европейского сообщества, как это, когда бомбят столицу.
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 15:01
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