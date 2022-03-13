УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Худжамов: Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо
В тренде

Худжамов: Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо

Общие новости
(1 голосов)

Это сейчас очень важно

Худжамов: Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо

Новина українською

Бывший голкипер Рустам Худжамов выставил на своей странице в Instagram видео со смонтированным роликом обстрелов европейских столиц и прокомментировал его:

“К сожалению, для нас такие кадры стали реальностью, в которой все разделилось до и после.

Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо, а это сейчас самое необходимое для нас.

Миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что он съест его последним”, - написал Худжамов.

Отметим, что это видео было создано с целью донести до европейского сообщества, как это, когда бомбят столицу.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 15:01
Закрити небо - найголовніше, що потрібно було і є для України, для українського народу, для українських дітей... Але міжнародні партнери ці цього до сих пір не зробили...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...