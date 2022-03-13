Худжамов: Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо

Бывший голкипер Рустам Худжамов выставил на своей странице в Instagram видео со смонтированным роликом обстрелов европейских столиц и прокомментировал его:

“К сожалению, для нас такие кадры стали реальностью, в которой все разделилось до и после.

Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо, а это сейчас самое необходимое для нас.

Миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что он съест его последним”, - написал Худжамов.