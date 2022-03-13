В Ирпене оккупанты застрелили знаменитого американского журналиста
Бренту Рено был 51 год
Фото: twitter.com/renaudbrothers
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в Facebook, что сегодня в Ирпене, где ведутся активные городские бои, оккупанты расстреляли американского журналиста.
Судя по документам, погибший - 51-летний видеограф Брент Рено, сотрудничавший с New York Times. Его коллега получил ранение и сейчас его везут в больницу.
Брент Рено вместе со своим братом Крейгом последние 20 лет освещали события в самых горячих точках планеты; побывали в Афганистане, Ираке, в Гаити после землетрясения; освещали экстремизм в Африке, деятельность наркокартелей, уличные столкновения в Каире, Бенгази и других городах.
За свою работу Брент был удостоен множественных наград, среди которых премия Пибоди, по две премии Columbia DuPont Awards и Overseas Press Club Awards; много раз номинировался на Эмми.
Напомним, по состоянию на 12:00 Генштаб сообщал, что примерно 70% территории Ирпеня контролируется ВСУ; остальные захвачены российскими оккупантами.
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