В Ирпене оккупанты застрелили знаменитого американского журналиста

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в Facebook, что сегодня в Ирпене, где ведутся активные городские бои, оккупанты расстреляли американского журналиста.

Судя по документам, погибший - 51-летний видеограф Брент Рено, сотрудничавший с New York Times. Его коллега получил ранение и сейчас его везут в больницу.

Брент Рено вместе со своим братом Крейгом последние 20 лет освещали события в самых горячих точках планеты; побывали в Афганистане, Ираке, в Гаити после землетрясения; освещали экстремизм в Африке, деятельность наркокартелей, уличные столкновения в Каире, Бенгази и других городах.

За свою работу Брент был удостоен множественных наград, среди которых премия Пибоди, по две премии Columbia DuPont Awards и Overseas Press Club Awards; много раз номинировался на Эмми.

Напомним, по состоянию на 12:00 Генштаб сообщал, что примерно 70% территории Ирпеня контролируется ВСУ; остальные захвачены российскими оккупантами.