Замминистра обороны: Установить точную цифру вражеских потерь непросто. После боя никто не ходит с калькулятором
ВСУ выполняют свою роботу
Заместитель министра обороны Украины рассказала о том, почему цифра жареных, пропавших и пленных россиян уже несколько дней не меняется.
"Где погибшие враги? Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "больше 12 тысяч"?
Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и деревни. Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий.
Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противника остановлено и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.
Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава.
Следует также понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен, отмечает заместитель министра.
Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются, но "после боя никто не ходит с калькулятором", если говорить очень упрощенно.
Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте", – сказала Маляр.
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