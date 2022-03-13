Папа Римский: Во имя Божие, прошу вас: прекратите эту резню!

Папа Римский Франциск в своей публичной речи в годовщину его избрания на престол сделал заявление в поддержку Украины:

"На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину. Не существует причин, которыми это можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения.

Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбище.

С болью в сердце присоединяю мой голос к голосу простых людей, умоляющих о конце войны... Пусть по-настоящему и решительно усилия сосредоточатся на переговорах, а гуманитарные коридоры будут действенными и безопасными. В Божье имя, прошу вас: прекратите эту резню!", - сказал Папа Римский.