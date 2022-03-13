Замглавы ОП рассказал, какие санкции против россии Украина ожидает от ЕС

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что ЕС должен безотлагательно ввести более сильные санкции против россии:

"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил о еще больших санкциях, если ситуация ухудшится, то наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизням граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции?... Сколько еще должна продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал на полную мощь?

Эти санкции – это, в частности, полноценное отключение России от SWIFT, а не только для списка из семи подсанкционных банков. Все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и другие.

Еще одно предложение Украины – закрытие портов всех государств-членов ЕС на прием судов с российскими товарами, заморозку и конфискацию российских счетов в твердой валюте в европейских банках. Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС.

Еще одна идея – непредоставление виз гражданам РФ и даже отзыв действующих на уровнях всего ЕС, а не отдельных стран.

Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный", - сказал Жовква.