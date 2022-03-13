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Замглавы ОП рассказал, какие санкции против россии Украина ожидает от ЕС

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(2 голосов)

Последний гвоздь в гроб российской экономики

Замглавы ОП рассказал, какие санкции против россии Украина ожидает от ЕС

Офис президента Украины

Новина українською

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что ЕС должен безотлагательно ввести более сильные санкции против россии:

"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил о еще больших санкциях, если ситуация ухудшится, то наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизням граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции?... Сколько еще должна продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал на полную мощь?

Эти санкции – это, в частности, полноценное отключение России от SWIFT, а не только для списка из семи подсанкционных банков. Все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и другие.

Еще одно предложение Украины – закрытие портов всех государств-членов ЕС на прием судов с российскими товарами, заморозку и конфискацию российских счетов в твердой валюте в европейских банках. Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС.

Еще одна идея – непредоставление виз гражданам РФ и даже отзыв действующих на уровнях всего ЕС, а не отдельных стран.

Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный", - сказал Жовква.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 16:09
В данной ситуации, санкций много не бывает, и они будут липнуть к России, как мухи к дерьму. Дерзайте. Сами ж себе проблемы создают... Увы
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